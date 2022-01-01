Menu

Brou KOUAKOU CHARLES BAUDOUIN

ABIDJAN

En résumé

JE SUIS COMPTABLE DE FORMATION ET JE VOUDRAIS INTÉGRER VOTRE STRUCTURE POUR CONTRIBUER A SON DÉVELOPPEMENT EN APPORTANT MON DYNAMISME ET MON EXPÉRIENCE.


Mes compétences :
Comptabilité
Finances

Entreprises

  • LANEMA - COMPTABLE

    2013 - 2015 1-RECEPTIONNER ET VÉRIFIER LES ORDRES DE PAIEMENT
    2-TENUE DU COMPTE CLIENT
    3-PASSER LES ÉCRITURES COMPTABLES DE LA STRUCTURE DANS LES DIFFÉRENTS LIVRES
    4-RECOUVREMENT DES CRÉANCES CLIENTS
    5-ARCHIVER TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES

  • ORIENT DISTRIBUTION - GESTIONNAIRE DE STOCKS

    2013 - 2013 - D'abord veiller au bon déroulement des entrées et sorties des produits des magasins
    - Assurer les chargements et déchargements des véhicules des commerciaux
    - Faire l'inventaire hebdomadaire du stock
    - Superviser les livraisons de marchandises
    - Renseigner les fiches de stock physiques et informatiques

  • MOOV SHOP - COMPTABLE/GERANT

    2013 - 2013 1-VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
    2-PASSER TOUTES LES ECRITURES DES OPERATIONS REALISER PAR L'AGENCE
    3-VERIFIER LES POINTS COMPTABLES DE LA JOURNEE

  • TRESOR - STAGIAIRE

    2012 - 2012 1-VÉRIFICATION DES DOCUMENTS AVANT TOUS PAIEMENT A LA CAISSE
    2-RENSEIGNEMENT DES LIVRES COMPTABLES
    3-ETABLISSEMENT DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE
    4-ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS DANS LE PROGICIEL ASTER

Formations

  • Cbcg Treichville (Abidjan)

    Abidjan 2007 - 2011 BTS/DUT

    COMPTABILITE FINANCE ECONOMIE FISCALITE

Réseau