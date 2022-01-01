Brou KOUAKOU CHARLES BAUDOUIN

JE SUIS COMPTABLE DE FORMATION ET JE VOUDRAIS INTÉGRER VOTRE STRUCTURE POUR CONTRIBUER A SON DÉVELOPPEMENT EN APPORTANT MON DYNAMISME ET MON EXPÉRIENCE.
Mes compétences :
Comptabilité
Finances
Entreprises
LANEMA
- COMPTABLE
2013 - 20151-RECEPTIONNER ET VÉRIFIER LES ORDRES DE PAIEMENT
2-TENUE DU COMPTE CLIENT
3-PASSER LES ÉCRITURES COMPTABLES DE LA STRUCTURE DANS LES DIFFÉRENTS LIVRES
4-RECOUVREMENT DES CRÉANCES CLIENTS
5-ARCHIVER TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES
ORIENT DISTRIBUTION
- GESTIONNAIRE DE STOCKS
2013 - 2013- D'abord veiller au bon déroulement des entrées et sorties des produits des magasins
- Assurer les chargements et déchargements des véhicules des commerciaux
- Faire l'inventaire hebdomadaire du stock
- Superviser les livraisons de marchandises
- Renseigner les fiches de stock physiques et informatiques
MOOV SHOP
- COMPTABLE/GERANT
2013 - 20131-VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
2-PASSER TOUTES LES ECRITURES DES OPERATIONS REALISER PAR L'AGENCE
3-VERIFIER LES POINTS COMPTABLES DE LA JOURNEE
TRESOR
- STAGIAIRE
2012 - 20121-VÉRIFICATION DES DOCUMENTS AVANT TOUS PAIEMENT A LA CAISSE
2-RENSEIGNEMENT DES LIVRES COMPTABLES
3-ETABLISSEMENT DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE
4-ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS DANS LE PROGICIEL ASTER