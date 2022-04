Broughton PRINCIVIL

Étant intéressé par l'informatique dans sa globalité, j'ai exercé différents postes dans différents secteurs afin de satisfaire ma curiosité et mon envie de nouveaux défis. J'ai donc été chargé de réception informatique, développeur, et technicien informatique.



Grâce à mon cursus en apprentissage au sein de l'EPITA, je suis donc actuellement Ingénieur assurance qualité chez Dassault Systèmes, où j'ai pour mission de développer des solutions permettant d'automatiser le replay de scénarios automatiques.



Curieux, dynamique, et adorant les défis diverses et variés, j'ai donc pour objectif de continuer à enrichir ma palette de compétences et de découvrir de nouvelles technologies.



Mes compétences :

Programmation Java

MySQL

Pack office

NetBeans 6

Google adwords

Photoshop CS6

Travail en équipe

UML

Langage C/C++

Javascript

Dreamweaver CS6

VMWare

Curieux / Ouvert d'esprit

Capacité d'adaptation et goût pour les défis

VB.NET/C#

Cisco Packet Tracer

XML