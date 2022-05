Quentin HENNION

Obtention de ma licence informatique et général au sien d'ITESCIA en association du CNAM, je souhaite poursuivre mes études en école supérieur.



Aujourd' hui, admis en M2I Gaming & smart Tech (développement informatique).



J' acquis des notions de développement, des bases de programmation (HTML, Java, C,#, VBA…), de développement d’applications, de conception et d'adaptation d’une base de données,d'exploitation de données,de réalisation et maintenance de composant et solution informatique.



Passionné d’informatique, je possède aujourd'hui des connaissances théoriques et pratiques en matière de l'utilisation de Word - Excel - PowerPoint – Access, des Bases des langages HTML,CSS, PHP, SQL/MySQL,VBA de développement Web.



Mes compétences :

Windows

CSS

Excel

Word

SQL

ALGORITHME

C#

WAMP

HTML 5

JQuery

CSS 3

UML

PHP 5