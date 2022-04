Guillaume DOS SANTOS

Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise dans le cadre d'un apprentissage en alternance pour préparer un BTS SIO option SLAM.



Acquis / notions :



Informatique Systèmes d’Exploitations : Windows et Linux (Ubuntu)

Programmation : C, C++, C#, PHP, HTLM, CSS, SQL, UML

Hardware : Structure, assemblage, fonctionnement.

Software : Pack Office, Windows Visual Basic, Codeblocks, MySQL, Shark



A venir :



Programmation : Applications mobiles, Java, Javascript, Bases de données

Gestion de projet : Projets professionnels encadrés réalisés en équipe (Gantt, Scrum, Agiles)

Administration et sécurité des réseaux : Les protocoles, la conception et la maintenance



Je serais ravi d’être contacter par une entreprise en vue d'un entretien.



Etablissement : ITESCIA, école supérieur de la CCI d'Ile de France, à Pontoise.



Téléphone : 06 59 21 14 46

E-mail : guillaumedossantos@yahoo.fr



