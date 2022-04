Bruguet TEDDY

Etudiant à ITESCIA anciennement appelée l'ITIN , école de la CCI Paris - Île-de-France pour préparer un BTS SIO options SISR ( Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux ).



Je suis actuellement en alternance dans l'entreprise WILO SALMSON FRANCE SAS pour une durée de deux ans, soit la durée de ma formation.



Je recherche un poste en alternance pour une durée de 1 an dans le domaine de l'informatique réseaux sécurité pour le 1er septembre 2017 jusqu'à septembre 2018.



Mes compétences :

Installation de coeur de réseaux

Installation de différents logiciels

Installation de Micro Switch et configuration

Support à distance via TeamViewer

Maintenance informatique

Microsoft Word

Informatique

Maitrise basique de Windows 7/8/10

Baie de brassage

Symantec

Microsoft Windows 7

Support utilisateurs

Virtualisation

Connaissance HYPERV

Migration Blackberry vers iPhone