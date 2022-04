Bientôt titulaire d'un DUT Génie Electronique et Informatique de l'industriel (GEII) spécialisation Énergies Renouvelable, je suis à la recherche d'une entreprise recherchant un apprenti Ingénieur Énergie pouvant être formé dans le domaine des Énergies au sein du bâtiment.



J'ai acquis au cours de mon DUT de nombreuses connaissances aussi bien théorique que pratique. J'ai réalisé de nombreux projets le plus souvent en équipe et réalisé plusieurs études de panneaux photovoltaïque.



Organisé, méthodique, motivé,rigoureux faisant preuve d'une grande adaptation, je vous prie de bien vouloir étudier ma candidature au poste d'ingénieur Énergétique en apprentissage pour une durée de trois ans afin d'acquérir l'expérience nécessaire pour devenir ingénieur, et participer au développement de votre entreprise.



Si vous êtes intéressés par mon profil, vous pouvez me joindre :



- par mail à l'adresse : alexandre.dos.santos.geii@gmail.com

- par téléphone au : 06 42 92 25 72



Mes compétences :

Html/css

Création site internet

PHP

Excel

Word

Powerpoint

Photofiltre

Scilab

Eagle

Autocad

Dev C++

MPLAB