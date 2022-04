Alexandre DOS SANTOS

Diplômé d'un Bac Scientifique en 2011, d'un BTS Études et économie de la construction en Juillet 2013 et d'une Licence Pro "Conduite des Opérations Immobilières".



Je termine actuellement mon Master II "Manager et Aménagement en Promotion Immobilière à l'ESPI (École Supérieure Des Professions Immobilières) à Paris 15ème.



Formation en alternance en tant que Responsable de Programmes au service Construction Neuve de Paris Habitat (Paris 5ème).



Rythme d'alternance: 3 semaines en entreprise et une semaine en formation.



Mes compétences :

Microsoft office

Sportif & social

Maîtrise d'ouvrage

Études techniques

Économie de la Construction en maîtrise d'œuvre

Exploitation et gestion d'un patrimoine

Définition d'ouvrages

Économie de la Construction en entreprise

Gestion de projet

Énergie et environnement

Économie/Management

Immobilier

Maitrise d'oeuvre

Étude de prix

Communication

Conduite des opérations