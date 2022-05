Mickaël LIMA DA SILVA

Madame, Monsieur,



Je suis actuellement en préparation de la formation de codeur informatique pour obtenir le diplôme « Analyste Programmeur » à la CodingFactory by ITESCIA, école supérieure de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France.



Sérieux, polyvalent et dynamique, je saurai facilement m’intégrer à une équipe de professionnels et vous apporterai ainsi toutes mes compétences et mon énergie. Intégrer votre entreprise est pour moi, une réelle source de motivation et me permettrait en travaillant de gagner en expérience et en assurance et qui sur le long terme me permettront d’atteindre mon but.



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et espère vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation et de mes compétences, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



LIMA DA SILVA Mickaël



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

JavaScript

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Photofiltre