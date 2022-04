Bonjour à tous,





Titulaire d'un BTS Comptabilité Gestion des Organisations, et d'une formation en contrôle de gestion :



Grâce à mes expériences j'ai pu effectué les tâches suivantes :



- Mise en place d’un suivi budgétaire & reporting.

- Mise en place d’un contrôle des stocks.

- Paramétrage d’activité.

- Etat des rapprochements bancaires.

- Enregistrements comptables.

- Calcul de coût et prévision pour certains projets.

- Gestion de la comptabilité analytique.

- Mise en place d’un tableau de flux de trésorerie.





Durant ma formation j'ai perfectionner mes compétences acquises et je souhaiterai acquérir d'autres compétences notamment:



- Participation à la réalisation de la consolidation des comptes et de l'application des normes internationales.

- Participation au diagnostic du système d'information.

- Gestion du risque client, du risque financier.

- Construction de l'information financière de synthèse.





Dynamique, discret et sociable, j’aime travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie.





Merci de l’attention que vous portez sur mon profil.



Monsieur Mustapha AMDAH

MUSTAPHAAMDAH@HOTMAIL.FR

Mobile : 06.58.49.21.25

Tél fixe : 01.30.33.04.82





Mes compétences :

Reporting

Sage 100

Analyse de données

Pack office

Contrôle De Gestion

Comptabilité Generale