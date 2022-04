Brouh Léa KOUAME

AGRINAKS "Distributeur de Révolutions Vertes" et spécialisée dans l'Agri-Business et le Commerce a le plaisir de vous présenter ses différents Packages :

Package BIO 1:

Consommez des cultures Bio en hors sol à domicile grâce à notre Substrat-Compost organique S20.

500 F = 1 sachet de culture + semence + Substrat-Compost organique S20

REMARQUE:

 exemple de semence (tomate ; choux ; laitue ; piment ; persil…)

 Possibilité de livraison à domicile !



Package BIO 2:

Passez vos commandes, Formez-vous, Produisez en hors sol à domicile et consommez des cultures Bio grâce à notre Substrat-Compost organique S20

15 000 F = Formation en hors sol + 10 Sachets de culture + Substrat + 10 Pieds cultures

REMARQUE:

 Exemple de semence (tomate ; choux ; laitue ; piment ; persil…).

 Possibilité de livraison à domicile !



Package 3:

Avec la pompe MM Max ; plus besoin de carburant, ni d’essence ; uniquement que de l’eau.

Coût : 135.000f CFA / L'unité.

Remarque :

• La pompe livrée sans la tuyauterie

• Utilisable pour l’alimentation en eau du bétail et des ménages domestiques ;

• Economies en main d’œuvre pour l’arrosage ;

• Arrosage rapide, facile avec un débit élevé;

• Faible coût et donc accessible à tous ;

• Facile à transporter, à installer, à utiliser et à entretenir avec les pièces de rechanges ;

• Conception centrée sur l'utilisateur et donc facile à utiliser par les mouvements naturels du corps ;

• Pas besoin d’électricité pour fonctionnement ;

• Pas besoin de carburant pour fonctionner donc pas de rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ;

• Garantie 1 an

N'hésitez donc pas à nous contacter pour tous renseignements et informations aux coordonnées ci-dessous.

Nous sommes également disposés pour tout partenariat d'affaires.





RENSEIGNEMENTS

Siège social : Abidjan-Bingerville Akouai-Santai

BP 650 Bingerville (Côte d’Ivoire)

Bur : (+225) 22 00 85 43

Cel : (+225) 42 77 91 43 / 59 66 10 35

E-mail: agrinaks@agrinaks.com

Site web :www.agrinaks.com

Facebook: “Agrinaks Sarl”



