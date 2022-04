Brouk BALTCHA

Actuellement en 2ème année de Master de langue et gestion à l'université Jean Moulin Lyon 3, je suis un cursus Erasmus d'un semestre à Palma de Mallorca. Pour le second semestre et afin de valider mon diplôme, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois, hors du territoire français, en Marketing, Communication ou Gestion des ressources humaines.



Mes compétences :

Catia

Sony Vegas

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Traduction

Microsoft PowerPoint