Brousse PSYBER

Je naurais pas le temps de vérifier cette page très souvent ... donc si vous voulez me contacter... passer par mon site web:



Pionnier de la scène psychédélique suisse, il y organise des « Goa party » dès 94 et joue dans plusieurs Live Act pour le mythique label Return to the Source (Total Eclipse, Hallucinogen, Juno Reactor,…)





En 95, il démarre son émission hebdomadaire sur la radio nationale suisse (Couleur3) et y sévira jusqu’en 2004. Puis il se met à voyager et fait taper du pied des dance-floors aussi magiques que : Morocco2001, Boom (Portugal), Exodus (Australie), Solipse (Zambie), Element (France), FullMoon (Thaïlande), Transahara(Maroc), Timegate (CH) et les Zooms, pour n’en citer que les principaux …



Il laisse également s’exprimer sa créativité dans la sculpture, le graphisme et la décoration …. Création de musique pour le court métrage "Amnésie Infantile" d’Indira Solovieva (Antenne 2) et collaborations audio-visuelles avec la reporter française : Manue VLS



Ses tracks sont disponibles sur les labels : Return to the Source, Peak, World People, Speedsound, Temple Twister, Moonloop,... , dont des collaborations avec des artistes tels: Parasense, Electrypnose, Hyper Frequencies, Drumatik, Whiptongue, Ajja, E.C.T. , …



Pour ses dj set, il remixe la totalité des tracks qu’il joue. Cette quête sonore le faisant puiser dans toutes les « couleurs » de ce qu’il appelle l’ADM (Adult Dance Music), allant de la Tribal-Psy-Prog à la Twisted-Forest-Trance. Son objectif restant toujours l’énergie et la good vibe du dance-floor. Mais l’essentiel dans un set PsyberpunK, c’est l’histoire racontée et en général elle est intensément psychédélique.

Tapage de pied garanti :o)