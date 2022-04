Bruce ALARY

Après un parcours dans le monde de l’Eduction Populaire (Ligue de l’Enseignement) où j'ai été responsable formation professionnelle, puis responsable du Centre Culturel Scientifique, Technique et Industriel de Toulouse, je travaille ensuite pour la ville de Blagnac. J' occuperais les fonctions de responsable du service jeunesse, puis du service enfance et ensuite directeur du département vie locale et manifestation au cabinet du Maire. Je suis depuis 2008 Directeur des Affaires Culturelles.