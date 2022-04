Yann AUBIN - LES YEUX CARRÉS

J'ai créé "Les Yeux Carrés" en 1999/2000 avec un ami, nous sommes aujourd'hui 6, c'est une entreprise sérieuse, l'ambiance y est bonne et nous sommes connus pour notre disponibilité, notre réactivité et notre efficacité...



Illustration, animation, photographie... l'image est un métier.



Dès que vous lui confiez la délicate mission de porter une idée, un visuel

devient un outil de communication qui doit traduire au mieux vos projets,

décrire un concept, appuyer une décision.



Synthèse efficace de savoir-faire techniques et de sensibilités artistiques,

Les Yeux Carrés mettent leurs compétences au service de votre image.



Avec ses 11 années d'expérience, notre équipe vous accompagne, pour

une mission spécifique, ou pour une réflexion plus globale.



Créatifs, réactifs et proches de vous, nous sommes à l'écoute de vos exigences, pour vous proposer des solutions de communication adaptées.

Illustrations, images de synthèse pour l'architecture, la promotion immobilière, films d'animation 3D, visuels didactiques ou publicitaire, photo d'architecture et industrielle...

pour vos images, pour votre image, si vous faisiez confiance à des spécialistes !



Mes compétences :

Sketchup

3D

Retouche d'images

Architecture

Design produit

Direction artistique

Formation professionnelle

Film institutionnel

Film d'entreprise

Film publicitaire

Retouche photo

Graphisme

perspective