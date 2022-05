La société Mc courtage sous enseigne La Maison Des Travaux propose ses services de courtage en travaux auprès de clients particuliers et professionnel sur le secteur de Nantes Sud Loire .



Parce que le nombre d’acteurs du bâtiment est important, les clients particuliers ont besoin de pouvoir s’appuyer sur un interlocuteur en mesure de les conseiller, de les accompagner dans la recherche de professionnels; particulièrement lorsque plusieurs corps de métiers sont concernés.



Le courtage en travaux y répond précisément quelque soit l’importance du projet: de travaux de peinture, de rénovation complète d’appartement ou de maison, d’extension et de surélévation de maison.



Un premier rendez-vous sur site permet, au delà de la prise de connaissance du projet, d’apporter des conseils pratiques , de définir les priorités et souhaits pour sélectionner les professionnels compétents et adaptés. Pour que tout soit clair, les devis des professionnels sélectionnés sont ensuite présentés et comparés.



Les professionnels soucieux de la qualité de leur intervention et de la satisfaction client s’engagent au respect de la Charte Qualité Travaux La Maison Des Travaux. Cet engagement est vérifié à la fin de chaque projet.





L’ensemble des services proposés sont sans surcoût, ni engagement pour les particuliers .

Morgane Chevalier

06 86 38 83 58

morgane.chevalier@lamaisondestravaux.com



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion de projet

Animation commerciale

Formateur

PNL Programmation Neuro Linguistique

Budget management

Accompagnement individuel

Management

Manager

Grand Comptes