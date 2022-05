Morgane CHEVALLIER

Passionnée par les activités d'organisation, j'aime travailler à l'interface de différents services et interlocuteurs.



Persévérante et déterminée, je m'implique pleinement dans mes activités.



Je suis très sensible à ce qui touche au relationnel et à l'humain.



J'ai à coeur d'inspirer et de contribuer au développement des compétences de mes équipes au travers de la collaboration, de la confiance mutuelle et de l'intelligence émotionnelle de chacun.



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai développé des compétences dans plusieurs domaines:

- Organisation, coordination d'activités

- Management d'équipe

- Suivi budgétaire

- Logistique en milieu industriel et grande distribution

- Exploitation d'un magasin

- Communication, animation de réunions et de formations

- Conseil à des clients internes ou externes



J'accorde beaucoup d'importance aux valeurs que sont le respect, la confiance, le partage et l'épanouissement de l'homme.



Mes compétences :

planification

ingénieur

gestion de projets

coordination

organisation

e-commerce

Luxe

Supply chain

Opérations

Management

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Gestion clients

Gestion budgétaire

Sécurité au travail

Communication