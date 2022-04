Jonathan GLADINE

Designer polyvalent avec 5 ans d'expérience, je souhaite aujourd'hui apporter mes compétences techniques et créatives dans une entreprise innovante. Mes expériences dans le design de produits, des mobilier, de transports, le design d'espace et la communication me permettront de relever ce nouveau défi, en créant des concepts adaptés à vos clients. Créatif et débordant d’idées, je mettrais à votre service ma capacité d'adaptation, ma rigueur et ma volonté de travail en équipe.



Mes compétences :

Design produit

Design industriel

Design d'espace

Dessin

Photoshop

Design graphique

Rhino3d

Sketchup

Maquettage

Indesign CS4/5

3d studio max

Coreldraw

Illustrator

Trends

Design de transports

Coloriste

INTERIOR DESIGN

Adobe CS4

Design sensoriel

Concepteur / Créateur

Benchmarking

Notepad++

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

HTML 5

CSS 3

Joomla

Wordpress

Community management