Bruce Aurelien NGOUANA NGOUANA

SLT, je ne suis bon dans les courtes introductions, mais je ferais l'effort.

je suis un jeune Cameroun ambitieux comme bon nombre parmi vous,désirant partager toute son expérience jusqu'ici réalisé dans un esprit de critiques et dans de mutuelle relations sincères et prospères dans le domaine de la COMPTABILITÉ, le CONTROLE DE GESTION,LA FINANCE, MANAGEMENT, AUDIT,DROIT,INFORMATIQUE etc.



espérant que mes defauts naturels et comportementals ne laisseront guerre insensible je ferais preuves d'evolutions.

vos critiques et suggestions seront les moindres



Mes compétences :

Adaptabilité

Aptitude à la communication

Autonomie

capacité d'analyse

Communication

ouverture d'esprit

Rigueur

Sens du contact

Synthèse