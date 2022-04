Justin BAVOUA KUETE

Je suis de Nationalité Camerounaise ne le 22 juillet 1974 à Mbouda dans dans la province de Ouest je pèse 79 kg et j ai 1m 72 de taille

j aime ceux qui m aime

j aime ceux qui ne m aime pas

et j aime aussi ceux que je ne connais même pas



je suis un partisan de l Église Évangélique



Mes compétences :

Administration

Administration des Réseaux

Administration des réseaux informatiques

Conduite de projet

Informatiques

Langage C

Langage C#

Langage C++

Linux

Microsoft Office 2003

Microsoft Project

Microsoft Serveur

Microsoft Visio

Modélisation

Modélisation UML

Power builder

Réseaux informatiques

Suite office

UML

Windows 2003

Windows 2003 Serveur