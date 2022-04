Bruce BATAILLE

J’exerce le métier de commercial depuis 13 ans, poste occupé dans diverses entreprises commercialisant des produits de hautes technicités, et évoluant sur un marché fortement concurrentiel.

J’ai pu y acquérir une véritable expertise dans le développement de l’activité commercial, dans la prospection de nouveaux comptes client, dans la négociation de solutions complexes, le conseil aux entreprises, et sur le service clientèle.

Ma carrière s'est orientée vers un poste d’encadrement, légitimé par l'obtention d'un diplôme d'une école de management acquit au sein de l'ICD SUP Groupe IGS.



Fort de toutes ces compétences, j'ai décider de créer LIZO BUREAUTIQUE, dont je suis le gérant.



Mes compétences :

Informatique

Commercial

Management

Excel

GED

Bureautique