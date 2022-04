Bruce CLEMENCEAU

Actuellement en deuxième année de DUT Gestion des Administrations et des Entreprises à l’IUT, de Mantes en Yvelines, je recherche un stage en contrôle de gestion, du 03 Avril au 23 Juin 2017.

Ce stage me permettra de découvrir les différentes missions du métier de contrôleur de gestion, d’accroître mes compétences et de renforcer mon expérience professionnelle. En outre, je cherche à travers ce stage à appuyer ma décision concernant ma poursuite d’étude.

En effet, au sein de ma formation, je m’exerce à maîtriser les méthodes et outils de gestion en particulier dans le domaine de la comptabilité. En première année, nous avons eu l’opportunité de faire un stage de trois semaines. Je l’ai effectué dans une PME, au poste de comptable, dans la société AMALIVRE distributeur d’ouvrage français et francophone aux universités internationales comme Harvard. Au sein de ce stage, j’ai effectué différentes tâches : enregistrement des écritures comptable sur le logiciel AS-400, rapprochement bancaire, déclaration de douane, et paiement des fournisseurs. Ce stage m’a permis de mettre mes connaissances en pratique et de découvrir le rôle du comptable dans une petite entreprise.

De plus, nous apprenons également le contrôle de gestion. Cette matière m’intéresse énormément et je souhaite peut-être poursuivre mes études dans cette voie plutôt que dans celle de la comptabilité. Nous avons donc étudié la comptabilité de gestion et avons acquis les méthodes permettant de s’adapter aux différents contextes de production et de distribution : méthode des coûts complets, des coûts variables, des coûts par activité (ABC), des coûts directs, des coûts spécifiques, des coûts cibles.

Par ailleurs, je suis titulaire du BAFA et je travaille régulièrement en centre d’accueil. En tant qu’animateur je suis responsable de la sécurité des enfants. Je dois animer leur journée, être à leur écoute, communiquer avec les parents et travailler en coopération avec mes collègues animateurs. Ce travail permet de mettre à profit mes principales qualités (sociable et responsable) et d’en développer de nouvelles comme le sens de la pédagogie et la créativité.

Enfin, je pratique le rugby depuis 9 ans (compétition, fédérale 3). J’ai notamment été capitaine de mon équipe plusieurs années. Ce sport a développé chez moi un caractère de compétiteur, l’esprit d’équipe et le respect des valeurs humaines.

Ainsi, je pense avoir les qualités requises pour devenir un bon contrôleur de gestion, à savoir la rigueur, l’organisation et le sens du contact.



Mes compétences :

Telethons

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Journals

IBM AS400 Hardware