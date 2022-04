Bruce GOLDSZTEJN

Issu d’une double formation mariant un Master « Gestion et Management des structures culturelles et sportives » avec les compétences de l’Ecole Supérieure de Commerce EUROMED MANAGEMENT spécialité « Entertainment et Médias Management », oeuvrer pour le développement des entités culturelles et sportives est une véritable passion. Le spectacle, l'art, le sport et la culture en général portent des valeurs qui me sont chères et à travers lesquelles je me reconnais pleinement.



Les expériences professionnelles passées m’ont fait côtoyer les plus grands artistes nationaux et internationaux, collaborer avec les Staff Techniques les plus réputés et enfin le plus important : m’ont dôté d’un relationnel extrêmement précieux.



Les domaines de la Culture et du Sport sont des milieux que je connais parfaitement bien et au-delà de mon épanouissement au sein de ces derniers, je possède une véritable passion pour leur développement et leur déploiement.



Domaines d'interventions : Marketing Evènementiel, Stratégie de Développement, Management stratégique des ressources de la Firme, Sport professionnel, Loisirs et Divertissements.



Mes compétences :

Aisance orale

Autonomie

Business

Consulting

Evénementiel

Gestion des ressources

Management

Management stratégique

Marketing

marketing sportif

Organisation

Relationnel

Sport