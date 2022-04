Bruce GOULARD

Je suis actuellement en recherche active pour un poste de chef de projets dans le secteur de la construction.

Je suis âgé de 38 ans, marié et père de trois enfants.

Après 15 ans de vie active en gestion et management de projet, j’ai pu développer ou acquérir des compétences variées et pluridisciplinaires sur la conduite de projets :

- Techniques (principes constructifs, choix des matériaux, prix.)

- Gestion des sinistres.

- Réglementation sécurité incendie et accessibilité (en ERP et habitations).

- Urbanisme.

- Connaissance des rôles et responsabilités des intervenants internes et externes.

- Sens relationnel (Liens avec les différents intervenants internes ou externes, gestions de conflits, négociations).

- Analyse des risques (vigilance et anticipation).

- Autonomie et responsabilité.

- Rédactionnel (Compte rendus, Courriers, mails.)



Mes compétences :

Accessibilité

Autonomie

Chef de Projets

ERP

Sécurité

Sécurité ERP

Urbanisme