Bruce LALANDE

Ces 10 dernieres années j'ai occupé différentes fonctions au sein du groupe France Telecom :



Responsable marketing, Lancement d'offres nationales

de Produits et Services de téléphonie particuliers, professionnels et entreprises

Responsable Communication externe et évènementiel

Responsable processus et qualité



Basé à Bordeaux.



Mes compétences :

Tournage

Communication

Marketing

Réalisation

Cinéma

Internet