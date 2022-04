Carine LALANDE

Assistante commerciale et administrative indépendante, je propose des prestations à la carte, adaptées à vos besoins, à travers des missions ponctuelles ou régulières.



Mes compétences linguistiques :

- maîtrise de l'anglais et de l'espagnol

- notions en russe, italien et allemand



Mes compétences informatiques :

- outils de la gamme Office

- messagerie électronique (Outlook, Thunderbird)

- G Suite

- création et mises à jour de blogs

- création de sites Web (WordPress.com, Wix.com)

- gestion de site Web (Joomla!) et de plateforme de formation e-learning (plateforme LMS)

- outil CRM (Eudonet)

- e-mailing (MailChimp, ...)



Mes qualités et points forts :

Implication, dynamisme, polyvalence, autonomie, rigueur, professionnalisme, aisance relationnelle, facilité d'adaptation, connaissances géographiques et culturelle étendues (Europe, Amérique du Nord et Amérique Latine), nombreux séjours à l'étranger.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Commerce international

Langues

Marketing

Commerce équitable