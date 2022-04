Agathe LEMASSON - CIVEL

Passionnée par les langues et la culture étrangère, j’ai décidé de poursuivre mes études dans ce domaine. Apres 5 années, j’ai obtenu un Master NTCI Vin (Négociateur Trilingue en Commerce International Spécialisé dans le domaine du Vin) en 2008 à l’Université d’Angers.

Afin d’acquérir une expérience de plus à l’étranger j’ai pris mon envol pour Londres en 2009. J’y suis finalement resté 3 ans durant lesquels j’ai exercé la fonction de Coordinatrice de Projets Clients au sein du Groupe Bolloré, dans le secteur du transport et de la logistique applique au pétrole et au gaz. . Durant ces 3 années j’ai pu parfaire ma connaissance de la langue anglaise, mon sens de la rigueur, de l’organisation et de la diplomatie grâce notamment à la maitrise de la réponse aux appels d’offres. J’ai également développé ma créativité, mon goût pour l’innovation via le support commercial, marketing et communication apporté à un réseau de 45 collaborateurs internes.



De retour en France et basée en région Tourangelle, je désire me diversifier en recherchant de nouvelles opportunités professionnelles.

Très curieuse de nature, je souhaite évoluer dans un environnement qui me permette d’apporter les connaissances et compétences acquises lors de mes expériences passées (professionnelles, et universitaires) tout en me donnant la possibilité de m’enrichir tant professionnellement qu’humainement.



A l’aise dans la communication en langues étrangères (Anglais/Espagnol), en coordination commerciale/management de projets, en support marketing et communication, je souhaite me positionner sur des postes au sein de services marketing et commerciaux, administration des ventes, import-export …N’étant pas focalisée sur un secteur en particulier je suis à l’écoute de toute opportunité en lien avec mes attentes…



J’aspire à de nouvelles expériences valorisantes, ou ma personnalité dynamique et mon goût du challenge alliés à mes compétences seront de véritables atouts...





Mes compétences :

Marketing

Langues

Rédaction

Gestion de projet

Commerce international

Recherche documentaire

Créativité

Planification

Organisation du travail

Creation de support commercial

Animation d'un réseau de collaborateurss