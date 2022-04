Bruce MAQUIGNON

Je m'appelle Bruce 28ans j'aime énormément apprendre de nouvelle chose, le travail et les défis ne me font absolument pas peur, je suis un homme de terrain, qui aime les challenges, qui a eu la chance de pouvoir apprendre et s'intégrer au sein d'un groupe de notoriété internationale. Actuellement je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle. Ayant une Expérience de 5 années chez Leroy merlin au poste de responsable logistique.

je souhaite donner une nouvelle dimension à ma carrière en prenant davantage de responsabilités.

ma conviction est que chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre, amène avec lui l'opportunité rare d'apprendre quelque chose de nouveau, aussi bien individuellement que collectivement.



Mes compétences :

Word

Excel

Pyxis

Back Office

Logiciel EBP paye

Stock dédié V4

Outlook

Yahoo

Gestion des stocks

Animé une équipe

Gestion de projet (Logistique)

Gestion de la démarque

Gestion des plannings

Gestion des inventaires

Comptabilité

Droit social

Gestion du secteur de la réception

Gestion du secteur logistique des flux

Relation clientèle et commerciale

Management équipe 11 personnes