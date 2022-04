Bruce MERCKLING

Fort de 10 ans d’expérience dans l'industrie des matériaux, j'ai prouvé ma capacité à :



- Réaliser des essais / études dans le respect des normes et procédures,

- Prendre la responsabilité de projet et en atteindre les objectifs,

- Travailler de manière autonome et en équipe,

- Rédiger des modes opératoires et des comptes rendus,

- Animer des réunions / groupes de travail,

- Conduire et accompagner des audits,

- Former mes collaborateurs, les clients.



Mes compétences :

Essais

Béton

Certification

Chimie

Formulation

Travail en équipe

Management

Qualité

5S

Bonnes Pratiques de Fabrication

Gestion de projet

Rédaction

Formation

Amélioration de processus

Caractérisation des matériaux

Ingénierie

Bonnes Pratiques de Laboratoire