Je suis quelqu'un qui aime apprendre les modes de fonctionnement et nouveaux processus pour les améliorer et les transposer dans différents univers du monde de l'industrie mais aussi dans mes loisirs.



Issu du monde de l’industrie et plus spécifiquement de l’emballage métallique, j’ai évolué pendant près de 20 ans en tant que Chef de projets au sein de l’entreprise internationale Crown Cork. Mes différentes fonctions m’ont amené à développer des compétences dans l’ingénierie au sens large, à des fonctions tel Ingénieur process, Chef de projet ou encore Responsable TPM.



Je suis actuellement en CDI chez ecolab à Chalons en Champagne, fort de ce parcours professionnel, je suis désormais à l'écoute d’une nouvelle opportunité professionnelle qui me permettrait de mettre en exergue mes compétences telles que l’amélioration continue, la gestion de projets techniques mais aussi ma rigueur, ma curiosité technique et ma maitrise de l’anglais.



Vous pouvez aussi avoir plus de détail sur ma carrière et mes hobbies sur mon site internet :

http://danielmerckling.wix.com/daniel-merckling



Mes compétences :

Gestion de projets

Amélioration continue

Autocad

La maintenance

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

5P, 6M