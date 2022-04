Bruce MONANGE

Professionnel de la business transformation, consultant, chef de projet en amélioration de processus (excellence opérationnelle) au sein d'une société internationale multi-sites.



Mes précédentes expériences ont accéléré mon perfectionnement en matière de construction de stratégie marketing, de refonte de process organisationnels, de conduite du changement, de pilotage de la performance, de management opérationnel et d'amélioration continue .



Spécialisations :

- Business transformation et excellence opérationnelle

- Conduite du changement

- Stratégie marketing et gestion de la relation client

- Pilotage de la performance et amélioration continue

- PMO / gestion de projet / business analyse



Mes compétences :

Excellence opérationnelle

Amélioration de processus

PMO

Gestion de projet / AMOA

Relation client

Pilotage de la performance

Organisation, Qualité et Méthodes