Bruce MOTTE

Le développement durable allie respect de l’environnement, équité sociale et efficacité économique, des valeurs sur lesquelles je m’appuie quotidiennement pour accompagner les entreprises et les agro-industries dans l’optimisation de leur poste déchet. J’interviens sur l’ensemble des phases d’un projet, une opportunité qui m’a permis d’appréhender les spécificités et enjeux de chaque secteur, et de fournir une réponse adaptée et durable à chacun. L’économie circulaire est au centre de notre métier, le déchet d’une industrie devenant la matière première d’une autre.



Depuis sa création en 2007, HSE Optimisation n’a eu de cesse d’innover pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à ses clients dans le domaine de la gestion, de la valorisation ainsi que dans la réutilisation des déchets en tant que matières premières secondaires.



Nos 3 métiers :



Le CONSEIL en optimisation du poste déchets (objectif ZERO DÉCHET)

> Nous accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre d’une organisation déchet performante alliant maîtrise des coûts, réduction des impacts environnementaux et conformité réglementaire.



La GESTION DELEGUEE du poste déchets

> HSE devient votre interlocuteur unique pour la gestion de l’ensemble de vos déchets et pour l’ensemble de vos sites. Ce mode de fonctionnement garantit la sélection des meilleurs acteurs locaux (prestataires et filières par site et par type de déchet) tout en simplifiant la gestion et le pilotage de l'activité (1 interlocuteur, 1 facture, 1 reporting).



Le NÉGOCE DE MATIÈRES PREMIÈRES issues de coproduits végétaux (=déchets issus de procédés de fabrication)

> Nous fournissons aux industriels des matières premières secondaires issues de coproduits, de qualité stable et dont l’origine est garantie (poudres exfoliantes, huiles, principes actifs...).



Mes compétences :

Déchets

Environnement

Environnement industriel

Optimisation

Valorisation

Gestion de projet

Management

Nutraceutique

Recherche scientifique

Économie circulaire

Cosmétique