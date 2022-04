Bruce MOUVEAUX

Actuellement : Chargé de missions en gestion, management, coordination, déploiement.



------

..... Pilotage, Coordination, Autonomie, Initiatives, Responsabilité, Reporting,...

-----



MONEXYS (Créateur et gérant) :

Conseil et expertise en système d'information pour PME et TPE.



Offrez-vous un département informatique externalisé tout en réduisant vos coûts !!



Soyez curieux :Array



Mes compétences :

Gestion de projet

Infogérance

Gestion & pilotage de projet informatique

Gestion