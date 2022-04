Bruce NDONG MARCEL

Riche d'une expérience de bientôt dix ans au sein de plusieurs entreprises , je possède de grandes capacités d'engagement sur des fonctions de développement. J'ai été amené, au cours de ma carrière, à élaborer la politique commerciale, déterminer les orientations stratégiques, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place ; à animer, coordonner et contrôler les activités de conception nécessaires au développement des services... Travaillant depuis toujours dans un contexte international, je parle couramment l'anglais et l'espagnol.



D'un naturel curieux, organisé, réactif et autonome, je souhaiterais vivement vous apporter mes compétences et mon expérience en tant que juriste commercial international. Je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous rencontrer et vous convaincre de ma motivation et de mes compétences

Pour des postes impliquant polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion de planning et l'organisation administrative, constituera un atout pour ce type de fonction. Rigoureux, autonome et doté d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de commerciaux hautement efficace. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

Vous pouvez me contacter 237694455537 Douala Cameroun



Mes compétences :

Management de transition

Direction