Bruce NOBLE

2010 : Coordinateur Achat Europe & Business Group segment leader Valeo Thermal

2009 : Acheteur

2005 - 2009 : Superviseur de production - Valeo (encadrement d'une équipe de production)

2003 - 2005 : Responsable méthodes flux logistique & packaging Valeo (Chiffrage et implantation de site de production dans les pays de l'est)

2000 - 2003 : Méthodiste industrialisation - Valeo (Chiffrage et développement de nouveaux moyens de production pour la Nissan Micra UK)

1997 - 2000 : Projeteur à la direction de la mécanique - Renault (chargé de déployer la cotation iso fonctionnelle dans les usines du groupe Renault)



Mes compétences :

Achat

Logistique

Management