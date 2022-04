Bruce PRESSAC

Bonjour à toutes et à tous, je suis quelqu un de trés motivé et sérieux, mon travail me passionne et j'essaye toujours à me former pour être encore plus compétent.

Je suis comptable depuis 13 ans,



Ma formation :



1997 à 1999 : DECF au lycée de la Camargue, NIMES

1997 : DPECF au lycée de la Camargue, NIMES

1996 : BTS GESTION COMPTABILITE au lycée de la Camargue, NIMES

1994 : Baccalauréat G2 au lycée de la Camargue, NIMES (bac gestion comptabilité)



Mon expérience professionnelle:



SECTEUR DE L’INDUSTRIE



2013 : Comptable fournisseur chez Nestle Waters Services à Nîmes

(utilisation de SAP,100 salariès)

Comptable fournisseur chez Cézanne à Nîmes

(utilisation de CEGID, 100 salariés)

2011 : Comptable chez le groupe CHAMPEY (400 salariés)

2010 : Comptable chez la SAS FERMETURES NEUF RENOVATION à Vauvert

1995 : Aide comptable chez RENAULT à Nîmes



SECTEUR CABINET COMPTABLE



2012 : Assistant Comptable chez AGC GARD CERFRANCE à Uzes (80 salariés)

Collaborateur comptable chez le cabinet Pascal Griffon à Nîmes

1996 : Assistant comptable chez la société d’expertise comptable SECMA à Nîmes



SECTEUR DU TERTIAIRE



2013 : Comptable FOURNISSEUR chez SAUR France à Nimes

Comptable chez Intermarché de Montfrin

2010 : Comptable chez la SAS SYSTEME X à Nîmes (80 salariés)

2003-2010 : Comptable chez la société Aux DELICES de Saint Antoine à Nîmes



SECTEUR ASSOCIATIF



2001- 2003 : Comptable chez Hangar des mines à Anduze

2000 -2001 : Comptable chez la fédération des Familles Rurales à Nîmes / Milhaud



SECTEUR DES TRAVAUX PUBLIQUE



2011 : Comptable chez RRTP



Mes devises :



"le courage, c'est aller vers l'idéal tout en comprenant le réél" (Jean Jaures)

"Vouloir c'est pouvoir"

"Il faut veiller à avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on s'en approche" (Oscar Wilde)



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

gestion financiere

gestion de tresorerie

Informatique de gestion

Déclarations sociales et fiscales

Comptabilité analytique

Gestion de la relation client