Bruce RANDON

J'ai passé 12 ans dans le domaine des essais du groupe PSA, j'ai d'abord géré des projets d'ingénierie et mis en place des moyens majeurs du groupe sur les différents sites d'essais. Fort de cette expérience de chargé d'affaire, j'ai choisi, les 5 dernières années, de gérer différentes équipes de maintenance afin d'élargir mon champs de compétences, tant au niveau technique que managérial.

Redynamisé par mon parcours à l'EM Lyon, j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans mon projet de création d'entreprise.



Mes compétences :

Mode projet

Organiser et développer nouvelles activités

Lean

Manager

Maintenance

Responsable d'équipe

Maintenance préventive et curative

Support technique

Travaux neuf

Ingénierie