2care ingénierie : est une société de conseil et assistance en gestion de l'outil de production, spécialisée sur les questions de maintenance.

Nous intervenons sur toute la France et à l'étranger.

Notre but but : accompagner nos clients industriels à mettre en place les meilleures pratiques reconnues dans le milieu industriel, notamment issues de l'automobile.



2care interventions : est une société de réalisation de travaux de maintenance sous-traitée. Nous disposons d'une équipe de techniciens polyvalents et équipés, pour réaliser vos gammes de maintenance préventive, vos dépannages, vos modifications et déplacements.



Vous trouverez sur notre site : des informations plus détaillées sur nos activités. Contactez-moi : marc.falipou@2care.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Construction d'usine

Supply amont

Maintenance industrielle

Organisation industrielle

Logistique internationale d'équipements techniques

Optimisation de la perfomance en production