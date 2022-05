Avec 10 ans d'expérience en développement et gestion de projets PHP, dont 6 ans sur CVaden - la CVthèque commune à Cadremploi, Keljob et CadresOnline, je dispose de nombreuses qualifications permettant la réussite de projets informatiques, parmi lesquelles : une bonne analyse, un souci permanent de la qualité, des réalisations ergonomiques et performantes, une bonne autonomie ainsi qu'un bon relationnel.



En plus de renforcer une équipe sur le développement, je peux ainsi remplir les rôles de lead technique, chef de projet technique, architecte, formateur, auditeur, mais également participer à des missions d'industrialisation (stabilisation, sécurisation, amélioration de performances, revue d'architecture, mise en place d'une intégration continue, documentation, ...).

Je suis également habitué à collaborer avec des équipes distantes.



Actuellement disponible uniquement pour des missions de courte durée (audit, formation, résolution d'anomalie, revue d'architecture logicielle...).



Mes compétences :

JavaScript

Microsoft SQL Server

SPIP

ActionScript

MySQL

CakePHP

Memcached

PHP

Behat

JMeter

PHPUnit

PostgreSQL

Oracle Database

Pentaho Kettle

Symfony

Hudson Jenkins

Endeca

Composer

Test Driven Development

Télépaiement SIPS

Sinequa

Selenium

Redmine

Lotus Notes

Microsoft Project

SVN

Git

Java

ANT

Elasticsearch

Méthode agile

Doctrine

EZ Publish

Symfony2

Eclipse

PHPStorm