Hommme responsable . conseille. dirige. et elargie les projets de l entereprise . aime collaborer dans la simplicité ,la discipline et la rigueur et la bonne gestion . homme de confiance.croyant , encourage ses partenaires et membres vers la reussite.

courtier en assurance toutes branches. experiences et cofiance patence;

gestionnaire d operations bancaire; partenariat;



Mes compétences :

Assurances

Gestion des risques

Informatique de gestion

Comptable

Gouvernance d'entreprise