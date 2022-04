Bruce RONCHI*

Expert naturaliste, spécialiste des vertébrés, notamment des chiroptères. Agronome de formation.



Compétences naturalistes

Chiroptères:

- Inventaires qualitatifs au détecteur/enregistreur d'ultrasons. Pratique l'identification au détecteur depuis 2003

- Inventaires semi-quantitatifs par points d'écoutes et enregistrements en continu

- Cartographie des territoires de chasse, routes de vol, et recherche des gîtes arboricoles par suivi télémétrique

- Recherche et visite des gîtes d'été et d'hiver

- Captures au filet japonais: titulaire d'une autorisation de capture pour les départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) depuis 2003, pratique depuis 1999



Avifaune

- Réalisation d'IPA et IKA, bonne connaissance des chants et cris des passereaux

- Suivi des migrations

- Aide-bagueur depuis 1999



Amphibiens

Réalisation d'inventaires et suivis de populations, reconnaissance des adultes, larves et pontes, piégeage à l'épuisette et au minnow-trap, reconnaissance des chants



Reptiles

Réalisation d'inventaires et suivis de populations, reconnaissance à vue, piégeage à l'aide de plaques-pièges



Références



2012 en cours

- Fonctionnalité écologique et inventaires faunistique et floristique sur des sites de développement potentiels identifiés dans le cadre de l'élaboration du PLU communautaire, partie vertébrés (avifaune, chiroptères, mammifères terrestres, amphibiens et reptiles) et mollusques. Communauté Urbaine de Strasbourg (67).

- État initial: projet d'augmentation des capacités de vidange du Polder d'Erstein (67), partie chiroptères, Voies Navigables de France

- Étude d'impact sur l'île du Rhin à Fessenheim (68) et Ottmarsheim (68), partie chiroptères, pour Oréade-Brèche



2011

Étude d'impact: modification du carrefour RD29/RD201 à Illzach (68), partie chiroptères, pour Climax L'Atelier

Etat initial: Utilisation du Fort Uhrich par les chiroptères, Ville d'Illkirch-Graffenstaden (67)



2007 – 2011

Chargé de mission à la LPO-Alsace. Mise en place du projet « Corridors écologiques et Micro-habitats », coordination du groupe de travail sur la Chevêche d’Athéna Athene noctua et participation à diverses missions scientifiques

2005

Inventaire des chiroptères de l'elfin forest de la Cordillière Carabaya, Pérou. Association GecoNature et Museum d'Histoire Naturelle de l'Université de Cusco, Pérou

2004

Participation à l'inventaire des chiroptères du Parc National du Mercantour, Groupe Chiroptères de Provence

2003

prospections et suivi de populations de Crapaud vert Bufo viridis, BUFO association pour l'étude et la protection des reptiles et amphibiens d'Alsace

2002 – 2004

Suivi de la migration des amphibiens au col de Steige (67), LPO-Alsace

2001

Suivi des migrations au col de Jaman (Suisse) en tant qu’aide bagueur et chiroptérologue (8 semaines), Groupe d’Etudes Faunistiques de Jaman

1999 – 2012

Participation aux activités scientifiques du Groupe chiroptères de GEPMA et de la CPEPESC Lorraine: inventaires, recherche et suivi hivernal, recherche et suivi des colonies de parturition, captures au filet japonais, radiotracking



Mes compétences :

SIG

Bases de données

BatSound/Batscope/RavenPro

Etudes reglementaires

Dessin, croquis de terrain..