Arnaud WEBER

Directeur d'une agence de communication, d'un espace d'exposition, rédacteur pour un magazine culturel, entrepreneur de spectacle, producteur de spectacle vivant, etc... (www.arthur-concept.org,Array etArray)



Président du PRG du Bas-Rhin (www.prg67.org etArray)



Membre du bureau (commission culture et patrimoine, et commission communication)/Conseiller de quartier du canton 2 de Strasbourg au titre du collège des socio-professionnels (www.strasbourgcoq2.fr)



Administrateur/Président de la Commission Cultures et Savoirs de l'Association des Résidents de l'Esplanade (Centre socio-culturel)(www.ares-le-site.com=



Président fondateur de l'Association de culture alsacienne "Le Kunschthafe" (www.kunschthafe.eu)



Vice-président com de l'Association des habitants et des commerçants du quartier aux vins (www.quartierauxvins.com)



Vice-président de l'Association des Habitants du Quartier Gare (AHQG) (http://ahqg.free.fr )



Chevalier de l'Ordre Lafayette (www.ordre-lafayette.org)



Directeur artistique de l'Association From Insight to Outsight



