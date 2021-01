Photographe Indépendant, à la fois auteur et artisan métier d'art.

J'ai ouvert l'Atelier DYS photographies à Strasbourg Neudorf pour vous accueillir.

L'Atelier DYS, Photographies est un espace de travail, de recherche et de réflexion autour de la photographie comme métier d'art. Le but et l'ambition de l'atelier est de conjuguer les notions d'artisanats, d'auteur et de plasticien de l'image en un et même lieu.



Votre photographie, mon métier.



Jean-Philippe Senn



Bio



La photo est pour lui une affaire d'osmose, d'atmosphère : s'imprégner lentement, aller au plus profond des choses pour bien les voir.

Il s'approprie la ville, elle l'irrigue comme si elle était un organisme vivant.

Et ensuite jaillissent des éclats oniriques d'une réalité qu'il a su saisir avec son objectif.



Hervé Levy



Mes compétences :

Photographie