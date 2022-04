Je suis conseillère formation pour le centre de formation Optédif.



Mes différents rôles pour cette société sont les suivants :



1) Informer les indépendants de leur droit en termes de formation professionnelle : effectivement, chaque travailleur indépendant à un budget formation à sa disposition (qu'il soit auto-entrepreneur, profession libérale, commerçant, artiste auteur affilié à l'AGESSA ou à la Maison des Artistes).

Ces formations peuvent être totalement prises en charge par votre OPCA. Grâce à cela, tous les ans, vous pouvez réaliser une ou plusieurs formations dans le domaine de votre choix (dans la limite de votre budget).



2) Proposer les services d'Optédif aux entreprises et aux indépents : Optédif est un réseau de formateurs (environ 1000 formateurs en France) qui nous permet de proposer des formations de tous niveaux, pour toutes versions (pour les logiciels) sans négliger la qualité de nos interventions.



Ces formations professionnelles, peuvent être par exemple (en fonction des critères de votre OPCA) sur les thèmes suivants :

- webmarketing (google adwords, analytics, réseaux sociaux, ...),

- PAO (tous logiciels),

- bureautique (tous logiciels),

- web (PHP, HTML, MsySQL, JOOMLA, WORDPRESS, ...),

- CAO (tous logiciels),

- langues étrangères (univers professionnel),

- comptabilité + paie (logiciel + théorie),

- management d'équipe, de projet, de changement, ...

- gestes et postures,

- développement personnel (gestion du temps, du stress, des situations difficiles, ...),

- communication,

- etc...



3) Vous aider dans le montage de vos dossiers de formation.



Si vous êtes intéressés et désirez en savoir davantage sur nos formations ou notre fonctionnement, n'hésitez pas à me contacter !



christelle.iommi@optedif.fr

0610294323



A très bientôt !