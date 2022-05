Linda COMBAZ

Psychologue et psychothérapeute, je recois des patients de tout âge depuis plus de 10 ans.

J'ai enrichi ma pratique d'une longue mission en psychiatrie adulte et d'un travail régulier pour des centres de formation (psychopathologie, soulagement de la souffrance psychique, prophylaxie, attitudes soignantes, conduite de groupes et d'entretiens, approche analytique, bienveillance et bien traitance, régulations de stage).

Mon approche thérapeutique s'intéresse aux fonctionnements de la sphère inconsciente, aux effets traumatiques, aux alienations familiales, aux troubles psychiques passagers ou très installés.



Mes compétences :

Pédagogie

Formation continue

Motivations et valeurs professionnelles

Culture

Recherche documentaire

Éthique

Aisance relationelle

Psychopathologie

Internet