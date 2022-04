Bruce VINATIER

Issu de la formation sur le tas, j'ai pu gravir tous les échelons de l'échelle logistique, de la base jusqu'à responsable des nouveaux projets logistiques. J'ai été amené à manager des équipes de préparateurs de commandes, et maintenant je suis la personne en charge des relations prestataires sur les activités logistiques. Entreprenant, travailleur et motivé, je suis toujours en quête de nouveaux projets, de nouvelles procédures.

Je créé, teste et suit les nouvelles procédure de chaque projet, je met au point des tableaux de bord, les étudie pour en transmettre les résultats et améliorer le service.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Word

Management d'équipes

Création et analyse de tableaux de bord

Accompagnement des prestataires