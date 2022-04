Bruel GHISLAINE

Les différentes expériences acquises au sein des entreprises qui m'ont fait confiance sont autant de compétences que je me propose de mettre à la disposition de mon futur employeur. Idéalement dans le secteur de l'assistanat administratif et /ou commercial. je suis disponible rapidement.





- de nature fonceuse et enthousiaste



- J'aime l'action et le résultat liés aux efforts consentis.



- Je communique et m'investis dans des projets en relevant des challenges, tout en travaillant en équipe.



- j'aime le contact humain et tout ce qui s'y rapporte.



- j'aime le travail bien fait et mets tout en œuvre pour y parvenir



Mes compétences :

Merchandising