Brugiere OLIVIER

Diplômé d’un master en mécanique générale (solide et fluide) en 2010, j’ai poursuivi ma formation en doctorat afin de me spécialiser en CFD. Mon projet de recherche s’est déroulé en collaboration avec Alstom Hydro (co-financé par l’ADEME) et a porté sur la fiabilité et l’évaluation des incertitudes pour la simulation numérique de la turbulence. Ce travail de recherche m’a permis de développer des compétences en mécanique des fluides et en quantification des incertitudes. A la suite de ce travail, j’ai été embauché comme ingénieur CFD en bureau d'études fin 2013. Je continue ainsi de développer des compétences complètes en mécanique des fluides et échanges thermiques notamment en quantification des incertitudes et optimisation. J’ai notamment développé une méthode d’optimisation topologique par méthode adjointe dans OpenFoam. Ce projet d’optimisation (SmartOptim) m’a permis de prendre en charge l’élaboration et le développement d’un produit innovant sur le marché de la simulation numérique depuis le concept jusqu’à sa commercialisation.



Je suis directement opérationnel sur les codes de calcul suivants :

- ANSYS Fluent,

- OpenFOAM,



Je maitrise également les solutions de maillage que sont :

- ANSYS Tgrid,

- SnappyHexMesh,

- Gambit.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Simulation numérique

OpenFoam

ANSYS Workbench

Gambit

Linux