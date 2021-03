Yohann EUDE

Docteur et ingénieur en mécanique des fluides, je suis expert en simulation numérique CFD (Computational Fluid Dynamics).



J'ai 10 ans d'expérience que ce soit dans le domaine industriel et/ou dans le domaine de la recherche scientifique. Mon expérience en mécanique des fluides s'étend de la simulation d'écoulements lents, aux écoulements supersoniques, des écoulements incompressibles aux écoulements compressibles, des simulations monophasiques aux simulations diphasiques(VOF) en passant par les calculs Lagrangiens, la combustion/détonation, le transfert thermique, l'hydraulique, la simulation découlements Newtoniens en non-Newtonien, etc.



J'ai également une forte expérience en programmation que ce soit en parallèle ou en séquentielle. Mes compétences vont de la programmation C, Python, Fortran2003, jusqu'à la gestion dinterfaces graphiques avec PyQT5 en utilisant les outils de gestion de versions GIT et d'IDE comme VSC.



En plus de ces compétences techniques, j'ai pu acquérir d'autres compétences transverses comme la gestion de projet, la formation et le support technique, l'écriture de cahiers des charges et des rapports techniques, la relation client, etc., le tout très majoritairement en anglais.



Toutes ces compétences ont été acquises et mises au service de nombreux clients de différents secteurs d'activité (Nucléaire, Traitement de l'eau, Transport, Armement, Automobile, Naval, Alimentaire, Soin, Laboratoires de Recherche, etc.).



Actuellement je travaille en Bretagne dans le secteur de Rennes / Saint-Malo. J'ai l'habitude de travailler en télétravail afin de collaborer avec n'importe quelles entreprises en France ou à l'étranger.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.