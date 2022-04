Bonjour à tous et a toutes,

Je m'appelle Brume Tranchet et suis actuellement en recherche d'emploi dans le département des Bouche Du Rhône. Je maitrise les outils nécessaires à la pratique des métiers du web, de l'édition mais aussi à la communication. J'aime allier la créativité aux nouvelles technologie pour créer sans limite. Je suis ponctuelle et déteste les retards que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le travail. Merci à vous d'avoir pris le temps de lire ce profil, bonne journée à vous.



Mes compétences :

Autonomie

Créative

Ponctuelle