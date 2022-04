Brun MARIE-LUC

Mes 20 années d'expérience en tant qu'archiviste documentaliste en communes et maintenant en intercommunalité ont contribuées à améliorer mes connaissances sur les archives, la documentation et le fonctionnement général des collectivités.

Ce double poste est très intéressant, car ma formation en tant qu'archiviste m'a apportée une vision sur les institutions passées et la veille documentaire m'oblige à suivre l'actualité présente des réformes en cours et à venir.



Mes compétences :

Documentation

Veille documentaire

Archives

Record management

Dématérialisation